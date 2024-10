Calcio serie C – Fissata la data dei calendari. Che girone sarà quello della Reggina?

Una serie C ed in modo particolare un girone C che si preannuncia duro e difficile soprattutto per chi nutre ambizioni di vertice. C’è molta curiosità nel cercare di capire quali saranno i termini di suddivisione delle squadre nei tre gironi ed in tanti sperano che il tutto possa avvenire in maniera equa.

Lo capiremo a breve mentre (12 luglio?) per il prossimo 25 luglio è programmata la presentazione dei calendari della stagione 2019-2020 presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, alle ore 18,30.

