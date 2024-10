Mercato Reggina: in difesa si riparte da Ferrani?

Sono tanti i nomi che circolano, nelle ultime ore, in orbita Reggina sul mercato. Da Bianchi a Salandria, passando per il nigeriano Osuji. Da non sottovalutare, comunque, sono i destini di molti dei giocatori che la maglia amaranto l’hanno fattivamente vestita nella stagione conclusasi circa 3 settimane fa. Sebbene, infatti, il Direttore Sportivo, Massimo Taibi, sia alacremente al lavoro per reperire giocatori funzionali al nuovo progetto tecnico, sono stati posti sotto accurata osservazione alcuni dei calciatori con cui si è raggiunta la salvezza quest’anno.

Fra questi vi è naturalmente anche Manuel Ferrani, punto fermo per Agenore Maurizi della seconda metà di campionato. Il calciatore ex Fano ed il club di via Petrara, al momento, stanno dialogando e le possibilità di trovare un accordo per vedere il centrale, che nel prossimo giugno compirà 31 anni, ancora in maglia amaranto sembrano abbastanza alte.

L’ultima parola, comunque, potrebbe anche spettare al futuro tecnico che, come anticipato poc’anzi, dovrebbe essere Roberto Cevoli. Che, esattamente come Ferrani, è originario di Rimini. E chissà che fra romagnoli non ci s’intenda meglio…

