Mercato Reggina: l’identikit del terzo centrocampista cercato dagli amaranto. E la punta…

Mezavilla, Marino, Salandria, Navas, Sciamanna, Sparacello. A cui potrebbero presto aggiungersi Zecca e Franchini. Questi, in buona sostanza, gli 8 calciatori su cui, al momento, la Reggina conta di puntare per la stagione 2018/2019. Non sono escluse sorprese, certo, anche in virtù del sicuro arrivo nuovi calciatori.

Massimo Taibi, DS amaranto, ha pianificato la costruzione della rosa per reparto, partendo innanzitutto dal centrocampo, fulcro imprescindibile nell’idea calcistica dell’ex portiere. Questo spiega gli arrivi di Salandria e Navas, oltre alle probabili fumate bianche con Franchini e Wilfred Osuji. Aggiungendo Marino e Mezavilla, in attesa di capire quello che avverrà con Sergio Garufi, il reparto mancherebbe di una sola pedina, sia a livello numerico che qualitativo.

Al momento, infatti, gli amaranto sono a caccia di un mediano di spessore, sia tecnico che strutturale. Il nome, attualmente, è top secret, ma l’idea del Direttore Sportivo del sodalizio di Via Petrara è quello di garantire a Roberto Cevoli un calciatore che sappia abbinare sia qualità tecnica sia, soprattutto, forza fisica ed esperienza. Un profilo, dunque, che abbinato a Salandria e Marino, rappresenterebbe un upgrade importante per la Reggina, rendendo il centrocampo amaranto, di fatto, uno dei meglio assortiti dell’intera Serie C.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, i discorsi potrebbero anche prevedere tempi d’attesa importanti. Dopo il rifiuto di Rolando Bianchi, infatti, la strategia del di Taibi sarebbe quella di non forzare l’andamento delle trattative. Non si aspetteranno certo gli ultimi giorni ma, al momento, le priorità sembra essere il rafforzamento degli altri reparti.

M.O.