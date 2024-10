Mercato Reggina: sfuma Ripa, ufficiale accordo con altro club del girone C

Non sarà nemmeno Francesco Ripa il tanto atteso – ed annunciato – ultimo rinforzo offensivo che Taibi regalerà a Roberto Cevoli, in quest’ultima settimana di calciomercato in Lega Pro. Il prolungamento della finestra di trasferimenti arrivato ieri, ha regalato al DS amaranto ulteriore tempo per tentare di mettere a segno l’acquisto che, di fatto, possa completare il buon organico allestito in estate.

Uno dei nomi finiti nel calderone era proprio quello dell’attaccante del Catania, accostato sia al club di via Petrara che alla Vibonese di Caffo. Né l’una ne l’altra squadra saranno però la sua prossima destinazione: l’ex Juve Stabia, infatti, è stato annunciato in mattinata dalla Sicula Leonzio. Per lui contratto di un anno.

Dopo l’uscita di Sciamanna, passato ufficialmente alla Cavese, comunque, è inverosimile che la Reggina non faccia un altro colpo nel reparto offensivo, a prescindere dalla presenza, nel ruolo, di Alessio Viola e Maritato.

Follow @teoocchiuto