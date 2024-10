Mercato Reggina: Taibi ancora a caccia di difensori. Il nome nuovo viene da Siena

La Reggina, secondo quanto riportato da tuttoc.com, non si starebbe limitando al tentativo di portare in amaranto un attaccante da doppia cifra. Nel mirino di Massimo Taibi, infatti, vi sarebbe anche il difensore Matteo Solini, classe ’93, attualmente di proprietà della Robur Siena.

Sull’ex calciatore del Chievo, però, va anche registrato l‘interesse del Pisa che, al momento, sembrerebbe in vantaggio nella corsa al centrale mancino. Il gong, comunque, s’avvicina: il club di via Petrara riuscirà a piazzare almeno un colpo?

