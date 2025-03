Felpe, accessori e cancelleria: l’Università Mediterranea di Reggio lancia il suo brand

Oggi, presso l’Atelier dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stata ufficialmente presentata la prima linea di merchandising personalizzato con il logo dell’Ateneo.

Il progetto non è solo una collezione di prodotti, ma un’iniziativa di design e identità pensata per ispirare e motivare gli studenti nel loro percorso universitario.

Il motto scelto, “LIVE WORK PLAY”, richiama la vita all’interno dell’Ateneo: studio, lavoro e momenti di socialità si intrecciano per costruire una vera community universitaria.

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti, intervenuto durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa:

“Con l’iniziativa odierna si colma una distanza con la tradizione delle più famose ed importanti università internazionali, le quali offrono da decenni abbigliamento con logo e tanti altri articoli di merchandising. In alcuni casi, i loghi universitari sono diventati persino icone di moda, indossati non solo da studenti, ma anche da persone che vogliono associarsi al prestigio dell’istituzione. Questo progetto nasce per rafforzare il senso di appartenenza all’Università Mediterranea e al territorio in cui essa opera”.