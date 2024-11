Mercoledì 12 alla Biblioteca De Nava di Reggio Calabria la sezione reggina di “Nati per Leggere”

“Nati per Leggere” é un progetto nazionale di promozione della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni che intende favorire lo sviluppo nei primi anni del bambino con l’ausilio dei libri e della lettura ad alta voce. Il progetto é promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti associazioni: l’Associazione Culturale Pediatri – ACP, l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB e il Centro per la Salute del Bambino onlus – CSB.Le azioni previste dal progetto, che si colloca quindi nell’ambito degli interventi di sostegno alla genitorialità, comprendono percorsi di sensibilizzazione rivolti a genitori, la scuola, le istituzioni politiche, la società civile.Il progetto nazionale opera attraverso strutture operative locali che si impegnano, attivando risorse umane ed economiche di enti locali e altre istituzioni pubbliche e private e di volontariato, a individuare le modalità progettuali di volta in volta più adatte alle realtà specifiche.In Calabria sono già in atto iniziative in varie sedi come si può rilevare consultando il sito di Nati per Leggere.it, sezione pagine regionali, e,su Facebook ,”Nati per Leggere Calabria “.“Nati per Leggere” arriva quindi a Reggio grazie a un gruppo di volontari e alla disponibilità della dott.ssa Maria Pia Mazzitelli, responsabile della Biblioteca Comunale e prontissima a cogliere il valore del progetto e a metterlo in atto.Le “letture ad alta voce” saranno guidate da Anna Calarco, attrice di SpazioTeatro, e partiranno lunedì 17 novembre secondo un programma bimensile che si concluderà a maggio 2015.Il calendario sarà così organizzato: il terzo lunedì di ogni mese è dedicato ai bambini di 3-4 anni; il quarto lunedì di ogni mese è dedicato ai bambini di 5-6. Ogni lunedì sono previsti 2 turni: uno alle 16.00 e uno alle 17.00. Ogni incontro della durata di 50 minuti.Gli incontri sono interamente gratuiti, previa prenotazione on line all’indirizzo natiperleggere.rc@gmail.com. link click here