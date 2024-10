Mese dei Bronzi, Tavernise: ‘Passo importante per far conoscere la Calabria bella’

Ok, in Consiglio regionale, alla proposta di legge di Katya Gentile (FI) e Davide Tavernise (M5S) sull’istituzione del “Mese dei Bronzi di Riace”, per la realizzazione di manifestazioni di carattere culturale tra il 16 luglio e il 16 agosto.

Ok al “Mese dei Bronzi”: la soddisfazione di Tavernise

“L’approvazione della legge sull’istituzione del “Mese dei Bronzi di Riace” è, a mio parere – ha spiegato Tavernise ai microfoni di CityNow – un passo importantissimo per diffondere e far conoscere i due guerrieri non solo a Reggio Calabria, ma anche nelle altre 4 province. Daremo la possibilità, come Regione, attraverso i fondi comunitari e avvisi pubblici, in concertazione con la Città Metropolitana e Museo Archeologico, di creare iniziative, cerimonie, per sottolineare la valenza dei Bronzi. Dal 16 luglio al 16 agosto, ogni anno, attraverso queste iniziative sono convinto che, ancor di più, porteremo tantissimi turisti a conoscere i Bronzi di Riace”.

Tavernise ha poi concluso: