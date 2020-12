Gli auguri di Falcomatà ai reggini: 'Il 2021 sarà l'anno della rinascita' - VIDEO

Musica natalizia di sottofondo, presepe e albero di Natale alle sue spalle. Giuseppe Falcomatà, dal salone di casa, rivolge, attraverso una diretta Facebook, gli auguri di Natale alla città.

"Una diretta semplice, familiare e in casa per augurarci buon Natale e scambiarci gli auguri di buone feste nella speranza che queste strane feste che dividono le nostre famiglie, siano comunque feste di pace e di serenità.

Speriamo che la luce ed il calore di questo Natale possa illuminare e riscaldare i nostri cuori. Non sono frasi fatte masono parole molto sentite. Veniamo da un anno terrificante che ha lasciato una crisi sotto il profilo sociale, sanitario ed economico. Dobbiamo guardare al nuovo anno con più coraggio, forza e determinazione nella consapevolezza che gli strascichi del 2020 continueranno anche nel 2021. Per questo Natale 2020 voglio fare gli auguri a tutti coloro che hanno sofferto di più: bambini, studenti e agli anziani. Voglio fare gli auguri a tutti i lavoratori che hanno consentito una parvenza di normalità al nostro Paese, a tutti coloro che hanno tenuto le saracinesche alzate garantendo i servizi pubblici essenziali.

Adesso dobbiamo recuperare la nostra quotidianità e normalità. Continuiamo a rispettare le regole perchè soltanto così potremo uscire da questa crisi e il prossimo anno la prossima diretta la potremo fare in modo tradizionale. Forza Reggio, forza reggini. Il 2021 sarà l'anno della rinascita e non dovremo perdere le grandi occasioni che ci saranno per la nostra città".