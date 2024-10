Il messaggio di incoraggiamento di Giuseppe Falcomatà al presidente Luca Gallo

Non c’è pace in casa Reggina. In due giorni altrettante notizie tristissime, la prima riguardante la scomparsa della madre del presidente Luca Gallo ed il giorno dopo quella della prematura morte della moglie del magazziniere amaranto Gaetano Musarella.

Leggi anche

Il messaggio di Giuseppe Falcomatà

Poco dopo le 21,00 di questa sera, la notizia improvvisa che giunge attraverso il comunicato della società il quale mette a conoscenza i tifosi di un grave malore che ha colpito il presidente della Reggina Luca Gallo. Non ci sono stati altri aggiornamenti tantomeno si è saputo il tipo di malore, con una intera tifoseria in fibrillazione, attesa e preoccupazione. Nel frattempo, tantissimi sono stati gli attestati di vicinanza e incoraggiamento, come quello di Giuseppe Falcomatà che sul proprio profilo social ha scritto: “Forza Presidente Luca Gallo! tutta Reggio Calabria ti è vicina in questo momento difficile“.