‘Papà ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana’ il messaggio di una reggina residente a Milano

"Non pensare che non ti ami" si legge nel commovente messaggio della ragazza

Caro papà, in queste ore tutti stanno scappando da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l’ ho fatto. Non pensare che non ti ami…ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana. Mi dici che stai bene e stai prendendo tutte le precauzioni necessarie… e va bene così…. Ti amo a distanza.

Questo il messaggio condiviso su Facebook da una ragazza di Reggio Calabria, ma residente in Lombardia. Un post che è stato ricondiviso più di 30 mila volte, diventando presto virale.

La ragazza, Katya Imbalzano, ha deciso di rimanere in quel di Milano, invece di tornare dai propri cari come in molti purtroppo hanno fatto nelle scorse ore, a seguito delle nuove restrizioni contro il Coronavirus.