Messina Street Food Fest: extra time a piazza Cairoli tra cibo e spettacoli

Extra Time per il Messina Street Food Fest, che torna da domani, venerdì 25 ottobre, fino a domenica 27. Per il secondo week end consecutivo, la carovana del gusto animerà piazza Cairoli per una tre giorni da non perdere. Nelle 53 casette riprenderanno posto gli street fooder già presenti lo scorso fine settimana con le loro proposte tutte da gustare, che hanno già riscontrato l’altissimo gradimento del pubblico.

Tornano anche gli show cooking di importanti chef e maestri gelatieri nella tendostruttura di piazza Cairoli, che rinnoveranno il “ponte del gusto” tra la Sicilia e la Calabria. Da domani fornelli accesi a partire dalle 20.15 per un live al giorno. Il ricavato sarà devoluto come sempre ad Airc, Cirs Casa Famiglia e Mensa di S. Antonio. Gli show cooking saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale, mentre la parte spettacoli sul palco di piazza Cairoli sarà presentata da Carmen Cilione.

Lo show cooking di domani

Venerdì 25 ottobre ore 20.15

Giuseppe Raciti – Ristorante Zash Riposto (Catania) 1 stella Michelin:

‘Uovo poché croccante, composta di gelsi rossi e provola dolce’.

‘Smeraldo’: semisfera di sorbetto al pistacchio con cuore di sorbetto al mandarino e Namelaka alla vaniglia, glassato al melagrano.

Gli orari del food village

Il food village sarà aperto nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00. Domenica 27 ottobre, orario continuato dalle 11.00 alle 01.00.

Gli spettacoli a tema Circus

Venerdì 25 ottobre dalle 18.30 alle 21.00: musicisti trampolieri

La musica

11.30 Cotti e Suonati – dj set selezione musicale di Alfredo Reni

Cotti e Suonati – dj set selezione musicale di 19.00 dj set con Josè dj

dj set con 23.30 dj set con Santino Villari

Le live band

Venerdì 25 ore 21.30

Emanuele Fazio & i Fuori orario