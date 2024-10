Primavera in anticipo? In Calabria torna l’inverno con il crollo delle temperature

Ultime ore di tempo stabile e mite sulla Calabria, a causa dell’arrivo di una perturbazione alimentata da aria fredda di origine artico-marittima che apporterà una fase di tempo tipicamente invernale, col ritorno delle neve anche a bassa quota e un deciso calo delle temperature.

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO

Parzialmente nuvoloso sui versanti Tirrenici con possibilità di isolate pioviggini su litorali Tirrenici del Cosentino, Catena Costiera e Lametino. Altrove poco nuvoloso per passaggio di innocue velature. Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità da nord, con piogge sparse che, in tarda serata interesseranno il Cosentino, in successiva estensione sul resto della regione.

Temperature in deciso rialzo nei valori massimi in particolare sui versanti Ionici, con picchi di oltre 20°, come a Crotone e a Reggio Calabria.

Sempre in tarda serata, con l’arrivo della perturbazione, è previsto un repentino abbassamento delle temperature a partire dal Cosentino.

Sarà una giornata molto ventosa dal pomeriggio su tutta la terraferma, con venti da ovest addirittura di burrasca (velocità del vento maggiori di 62 km/h) su zone interne e versanti Ionici in particolare del Catanzarese e Reggino.

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

La prima fase più intensa di maltempo si verificherà nella notte a cavallo fra martedì e mercoledì con rovesci e deboli temporali, localmente anche grandinigeni e/o di graupel, sparsi un po’ su tutto il territorio regionale e nevicate che potranno scendere sino a 400/500 m s.l.m. sul Pollino, a 500/600 m s.l.m. sulla Sila e valle del Crati, e oltre i 600/700 m s.l.m. su Serre e Aspromonte.

Al mattino si verificheranno ampie schiarite soprattutto sulla Calabria Centrale e Settentrionale.

Nel pomeriggio, invece, nuovo aumento della nuvolosità su quasi tutta la regione con rovesci e deboli temporali, anche grandinigeni e/o di graupel, con nevicate oltre le stesse quote del mattino. In serata miglioramento. Temperature in deciso calo ovunque, anche di 10° rispetto al giorno prima nei valori massimi. Giornata ancora ventosa sulla terraferma, per venti da nord-ovest forti in particolare su Vibonese, Reggino e Crotonese.

Fonte: Meteo in Calabria