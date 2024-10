Meteo – Prima neve sulle montagne calabresi

In attesa delle abbondanti nevicate sulle montagne dell’Aspromonte (si spera come quelle dello scorso inverno), arrivano i primi fiocchi di neve della stagione in Calabria in Sila, esattamente sulle cime di Monte Scuro (nei pressi di Camigliatello Silano) e Monte Botte Donato (cima più elevata dell’altopiano della Sila).

La neve è caduta copiosa sulle vette delle montagne calabresi nel weekend (notte tra sabato e domenica).

Le temperature calano drasticamente in questa settimana e le previsioni indicano allerta meteo livello arancione per l’intera giornata di oggi (lunedì 11 novembre) con intense precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporali di forte intensità, che potrebbero dar luogo a frane e allagamenti nelle aree a rischio smottamenti e inondazione.

Si raccomanda, pertanto, ai cittadini, massima prudenza.

A causa del notevole calo delle temperature inoltre Anas, Provincia e Comune di Cosenza hanno già attivato ognuno il ‘Piano di emergenza neve’.