Meteo Reggio Calabria: torna il sole, ma le temperature?

Dopo il gelo che ha colpito la città di Reggio Calabria negli ultimi giorni del 2019, la situazione sembra esser ‘tornata alla normalità’ con l’arrivo del nuovo anno. Il sole è infatti tornato a splendere sullo Stretto, anche se non sono mancate le raffiche di vento, quasi un ‘must’ della nostra città.

Ma quale sarà la situazione per questo weekend? Ecco le previsioni.

VENERDÌ 3 GENNAIO

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

SABATO 4 GENNAIO

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Fonte: 3bmeteo