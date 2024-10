Metrocity, a Palazzo Alvaro la prima riunione dell’Ufficio del Garante Infanzia

Una prima riunione per iniziare a porre basi solide con cui interfacciarsi con le varie istituzioni e dare maggiore vigore all’azione di tutela dei minori

Si è tenuta mercoledì scorso, presso palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, la prima riunione dell’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Un primo tassello per iniziare a porre basi solide con cui interfacciarsi con le varie istituzioni e dare maggiore vigore all’azione di tutela dei minori sia a livello individuale che collettivo.

A questo primo incontro il neo Garante Emanuele Mattia e tutti i componenti dell’Ufficio – Carmelo Caridi, Stella Iaria, Serena Minnella, Angelo Corrado Savasta e Tiziana Tiziano – hanno affrontato diversi temi e hanno individuato importanti progetti condivisi.

La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia rimane lo strumento cardine su cui basare l’azione sul territorio. Tra gli argomenti affrontanti dai componenti dell’ Ufficio non è mancato il recente e positivo incontro tra il dott. Emanuele Mattia ed il Garante Regionale, dott. Antonio Marziale. Si è poi discussa la possibilità di avviare nuovi progetti e collaborazioni, tra cui la creazione di una rete di Garanti all’interno dell’Area Metropolitana, al fine di promuovere un presidio costante a favore dei bambini in ogni Comune. Durante la prima plenaria dell’Ufficio è emersa sin da subito una profonda sinergia di intenti tra tutti i componenti e una compattezza che si rivelerà fondamentale per proseguire uniti verso la medesima direzione.