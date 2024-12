Sud, Nesci (FDI-ECR): ‘Il Mezzogiorno motore di ripresa per l’Europa intera’

“Il mezzogiorno motore di ripresa per l’intera Europa, con queste parole Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea per la politica regionale e la coesione, ha evidenziato il ruolo cruciale del Mezzogiorno come propulsore di ripresa non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa.

In questo contesto, la Zona Economica Speciale, istituita in collaborazione tra il governo e la Commissione Europea nel luglio 2023, ha creato un ambiente favorevole agli investimenti, come dimostrano le numerose richieste per il credito d’imposta”.

Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Denis Nesci coordinatore per Ecr in commissione Regi.



