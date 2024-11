Sesta rata del PNRR, Nesci (Fdi): “Italia leader in Europa”

L’approvazione della sesta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un importante traguardo che attesta la leadership dell’Italia in Europa.

"Questo risultato non è soltanto un riconoscimento del nostro Paese, ma anche una conferma dell'efficace operato del Governo guidato dalla Premier Giorgia Meloni e del Ministro Raffaele Fitto", ha dichiarato il parlamentare europeo Denis Nesci.

Un traguardo strategico per l’Italia e l’Eurozona

In un momento cruciale per il futuro economico e sociale dell’intera Eurozona, il Governo italiano ha dimostrato di saper lavorare in sinergia con la Commissione europea, le amministrazioni competenti e gli enti locali. Questo ha creato un ambiente favorevole per la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

Lo spirito di collaborazione ha portato a risultati concreti che beneficeranno tutti i cittadini italiani.