Mia Martini: esce ‘TARAB’, l’album con brani inediti e reinterpretazioni a 30 anni dalla scomparsa – VIDEO

A 30 anni dalla scomparsa di Mia Martini, venerdì 9 maggio esce “TARAB”, l’album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamenti e con la produzione artistica di Maurizio Piccoli, in digitale, in cd e in doppio Vinile Crystal (Nar International/Warner Music Italy).

Il progetto “TARAB” e la produzione di Massimo Massagrande

“Quando Maurizio Piccoli mi ha contattato per chiedermi di occuparmi della produzione di questo progetto, senza esitazioni ho detto sì e – afferma Massimo Massagrande, produttore esecutivo – da subito ho notato l’impegno da parte di tutte le persone coinvolte nel voler realizzare un progetto di qualità che esprimesse al meglio l’ammirazione e il rispetto verso Mia Martini”.

Il significato del titolo “Tarab” e la tradizione musicale

Tarab deriva dall’arabo tarabi (طرب) che significa “agitarsi”, “danzare” o “divertirsi con la musica”. È una parola che incarna lo stato d’estasi che si vive quando si ascolta una musica che ci piace molto, che ci emoziona e ci permette un distacco dal luogo in cui siamo, per trasportarci altrove.

La canzone inedita “Il Fiume dei Profumi” e il videoclip

Ad accompagnare l’uscita, da venerdì 9 maggio in radio, “Il fiume dei profumi”. Nella versione pubblicata nel 1992 nel disco “Lacrime”, il brano era stato scritto, suonato, arrangiato e prodotto da Biagio Antonacci. In questa versione inedita l’ascoltatore potrà entrare nella casa di Antonacci e ascoltare il provino originale registrato nell’inverno del 1991 quando Mia Martini cantò per la prima volta il brano accompagnata dallo stesso Antonacci con la sua tastiera Yamaha DX7.

Per il lancio dell’album è stato realizzato anche il videoclip de “Il fiume dei profumi”, ideato e curato da Giuseppe Coviello.

Il progetto musicale: una nuova primavera per Mia Martini

“L’idea di onorare il trentennale della scomparsa di Mia Martini è nata all’inizio del 2024. Fin da subito ci è stato chiaro il progetto di elaborare brani, rarità inedite e performance vocali, anch’esse inedite, ascoltabili solo in rare registrazioni dal vivo o realizzate in studio durante le prove per i concerti”, racconta Maurizio Piccoli.

Tracklist dell’album “TARAB” e le versioni inedite

La tracklist dell’album include una serie di brani inediti e versioni alternative, tra cui:

“TARAB (Soffio d’anima)” , una composizione inedita degli anni Ottanta e Novanta,

, una composizione inedita degli anni Ottanta e Novanta, “Madre e Figlia” , un brano inedito del 1982,

, un brano inedito del 1982, “Il fiume dei profumi” , con il provino originale del 1991,

, con il provino originale del 1991, “Il Pescatore” , una versione inedita del brano di Fabrizio De Andrè ,

, una versione inedita del brano di , “Di tanto amore” , una versione inedita del 1992,

, una versione inedita del 1992, “Almeno tu nell’universo” , il provino del brano presentato a Sanremo nel 1989,

, il provino del brano presentato a Sanremo nel 1989, “Stiamo come stiamo”, una versione inedita del 1993.

Altri brani includono “Io e la musica”, “All blues”, “Vivo”, “Un altro atlantico”, “Il giorno che verrà (Nanneò)”, “Canto del cuore (Canto universale)”, “Buio”, “Bagnara”, “Inno”, “Che sia un amore” e “Uomini Farfalla”.

Questo progetto è stato prodotto da Massimo Massagrande ed è disponibile in versione digitale (https://bio.to/MiaMartiniTarab), su CD e doppio Vinile Crystal su etichetta NAR International, distribuito da Warner Music Italy.