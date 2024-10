La storia di Mia Martini sbarca al cinema con il biopic “Io sono Mia” – VIDEO

“Io sono Mia” è il biopic di Riccardo Donna su Mia Martini.

Il film ripercorrerà la storia di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì.

La Mimì che ha spopolato grazie alla sua fantastica voce in Calabria, terra che le ha dato le radici, così come in tutta Italia.

Gli inizi difficili; il rapporto complesso col padre; una storia d’amore contrastata che la travolge; il marchio infamante che le si attacca addosso come la peste condizionando la sua carriera con alti e bassi vertiginosi, sono solo alcuni dei temi toccanti che vedremo sul grande e sul piccolo schermo.

Ed ancora il buio, fino alla nuova dimensione più pacificata e il grande ritorno a Sanremo nel 1989, sei anni prima della sua morte improvvisa.

Proprio da quel Sanremo 1989, dal palco dell’Ariston sul quale torna a cantare Almeno tu nell’universo, inizia il film. Ad interpretare la cantante reggina è Serena Rossi (Ammore e malavita, il doppiaggio canoro di Mary Poppins e molto altro).

“Io sono mia” arriva in sala dal 14 al 16 gennaio e poi a febbraio anche in tv.

Fonte: repubblica.it