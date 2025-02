Michelangelo Marino: un’eccellenza calabrese nel mondo olistico – FOTO

Il CHO esperto in scienze della felicità ha portato il suo sapere prima nel mondo imprenditoriale, poi in quello scolastico, per finire a quello sportivo. Il riconoscimento della WIO

Nel panorama del benessere e della crescita personale, la Calabria brilla grazie alla figura di Michelangelo Marino. Chief Happiness Officer (CHO), esperto in scienze della felicità ha portato il suo sapere prima nel mondo imprenditoriale, poi in quello scolastico, per finire – per ora – a quello sportivo.

Lo scorso 31 gennaio, Marino ha visto riconosciuti gli sforzi degli ultimi anni grazie all’importante riconoscimento come eccellenza calabrese per la divulgazione della scienza della felicità nella nostra regione, nell’ambito del progetto Olistic Excellence Calabria, promosso dalla WIO (World Intercultural Organization), patrocinato dalla Regione Calabria. Un premio, conferitogli all’interno della Sala Verde della Cittadella Regionale Jole Santelli, che non solo celebra il suo impegno nel settore, ma lo consacra anche come referente del progetto, con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità per il benessere e la crescita personale.

“Per me è un grande onore aver ricevuto questo riconoscimento come eccellenza calabrese, all’interno del progetto Olistic Excellence Calabria, voluto dalla WIO, che quest’anno ha puntato il faro sulle eccellenze del mondo olistico,” ha dichiarato Marino. “La WIO ha scelto me e anche Lelah Kaur come referenti del progetto, quindi in una duplice funzione: premiati come eccellenze ma anche referenti del progetto sviluppato in Calabria”.

Un traguardo significativo per Marino, che vede il suo percorso professionale espandersi sempre di più, tanto da essere stato coinvolto dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria in un’iniziativa senza precedenti:

“Da qualche mese collaboro con l’UniRC, che ha assunto una figura di Mental Coach all’interno dei percorsi di orientamento, dove ci sono tematiche motivazionali che vanno dalla scelta sostenibile alla gestione delle emozioni fino all’attivazione di quello che è il pensiero funzionale prima di una performance. È davvero una grande soddisfazione che le istituzioni abbiano finalmente attenzionato argomenti che riguardano la crescita personale”.

Marino e il team del settore orientamento e tutorato dell’Università Mediterranea intraprenderanno un viaggio, che li porterà a visitare oltre 50 scuole tra Calabria e Sicilia, diffondendo un messaggio di consapevolezza e motivazione tra i giovani studenti.

“Voglio ringraziare l’Università Mediterranea di Reggio Calabria che ha permesso tutto ciò anche grazie al Progetto Orsi, al Presidente della WIO Liberato Mirenna per essere stato qui personalmente il giorno della premiazione, a Lelah Kaur ed a tutto il team di IoCambiorotta con Flavia Cuzzola, la mia socia, insieme alla mia famiglia ed a tutte le persone che mi vogliono bene e che mi hanno accompagnato in questi anni. Questa è una vittoria di tutti”.

L’impegno del CHO Michelangelo Marino, però, non si ferma qui.

Con il progetto Campioni di Vita, ideato su misura del mondo sportivo, vuole portare i principi del benessere e della crescita personale anche nella pratica agonistica e dilettantistica, creando un ponte tra preparazione mentale e performance atletica.

“La felicità è un diritto”.

Un professionista che dimostra ogni giorno come la Calabria possa essere protagonista nel panorama nazionale della crescita personale e del benessere olistico. Per rimanere aggiornati sulle sue iniziative, seguitelo sui suoi canali ufficiali e scoprite come la felicità sia, prima di tutto, un diritto per tutti.