Da Amici 21 a Reggio: Michele Esposito al Parco Commerciale Le Ninfee

Il Parco Commerciale Le Ninfee torna con un altro grande evento. Il centro commerciale di Reggio Calabria, già noto per le iniziative organizzate nei suoi oltre 10 anni di attività, prosegue l’estate 2022 portando, nella città dello Stretto, un importante ospite: Michele Esposito, vincitore della categoria ballo di Amici 21.

Per chiudere al meglio la bella stagione, la direzione ha previsto anche un evento conclusivo, in programma il 16 e 17 settembre, dal nome “Ninfee Games & Co.“.

Michele Esposito al Parco Commerciale Le Ninfee

Gli special guest al Parco Commerciale Le Ninfee non sono certo una novità. Il centro commerciale del Viale Calabria, noto non solo per la bellissima location che lo ospita ma anche per l’ampia selezione dei servizi offerti, ha deciso di ospitare uno degli idoli del momento per dare la possibilità, in particolar modo ai più giovani, di incontrare il ballerino e scattare qualche foto o ottenere un autografo.

L’appuntamento è per oggi, martedì 6 settembre, a partire dalle ore 17:00, nel piazzale del Parco Le Ninfee, dove sarà installato un palco per permettere a tutti gli ospiti di godere a 360° dello spettacolo.

Fulcro dell’evento sarà, appunto, l’esibizione del vincitore del programma di Maria De Filippi, ma la sua performance sarà preceduta da quelle di alcune scuole di ballo reggine che, per l’occasione, hanno messo a punto diverse coreografie da mostrare al pubblico, tra queste: “Arte in movimento” di Giusy Bolaffi, “A.S.D. Copacabana” di Mariangela Bagnato, “A.S.D. Divina” di Mariarosa Verduci, “Centro Danza Etoile” di Roberta e Rossana Benincasa, “Studio Danza” di Danila e Andrea Crisafi.

Come partecipare all’evento

È possibile ritirare il pass per avere accesso alle foto, presso l’ufficio della direzione del Parco Commerciale dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Ancora una volta il Parco Commerciale Le Ninfee, punto di riferimento per gli abitanti di tutta la città, sarà dunque il protagonista di un grande evento che si terrà nella bellissima piazza del parco.