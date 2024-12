Museo del mare, Marcianò (Lega) bacchetta l’ass. Romeo: ‘Opera voluta dal cdx. Falcomatà aveva accantonato il progetto’

“Il plauso dell’assessore comunale Romeo per il via libera al “Lotto 0” del Museo del Mare, mega opera firmata da Zaha Hadid e voluta dal Centrodestra guidato al tempo dall’ex sindaco Scopelliti, dimostra ancora una volta il buon operato di una passata Amministrazione troppo spesso denigrata ed offesa da amministratori inesperti e arroganti”.

Leggi anche

Ad affermarlo il componente del comitato provinciale della Lega Michele Marcianó che ricorda all’assessore comunale come “precedentemente il sindaco Falcomatà aveva bocciato l’opera strategica perché c’erano altre priorità in quel momento e non si disponeva di ulteriori risorse per fare le strade”.