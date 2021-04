Il miglior amaro del mondo è calabrese

È calabrese il miglior amaro del mondo nel 2021: si tratta dell’MZERO, prodotto nella Riviera dei Cedri, nell’Alto Tirreno cosentino.

È calabrese il miglior amaro del mondo

Lo ha deciso la giuria del concorso World Drinks Award, una prestigiosa competizione internazionale che si tiene ogni anno in Inghilterra, per celebrare l’eccellenza mondiale delle bevande alcoliche.

L’MZERO è il primo amaro al mondo prodotto con acqua di mare e cedro e l’esperienza di degustazione evoca le calde e profumate note del mare e dell’estatemediterranea.

Ogni ingrediente è accuratamente selezionato per offrire il gusto dell'estate, quella sensazione di una fresca brezza in una calda serata estiva italiana. Una particolarità apprezzata dagli autorevoli giudici inglesi, che hanno scelto il sapore agrumato e salino dell’amaro MZERO come il gusto del 2021, indicandolo come miglior bitter italiano e miglior bitter del mondo 2021.

MZERO SEA AMARO – L’amaro del mare. Se state viaggiando nel Sud Italia, saremo lieti di farvi assaggiare il miglior amaro del mondo al MIGLIOZERO FISH BAR sul Lungomare di Diamante, dove Raffaele Cammarella ha reinventato un liquore storico in una chiave moderna e fresca.