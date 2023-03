Migranti, Occhiuto: 'Preoccupato per i soccorsi in mare. Serve risposta dall'Europa'

Il Governatore fa i complimenti al sindaco Zito per la gestione dell'emergenza a Roccella Jonica: "Bravissimo ad accogliere senza polemica i migranti solo con le strutture del Comune"

Il Presidente Occhiuto, a margine del Consiglio regionale, ancora in corso, è tornato a parlare della questione migranti:

“La Calabria, solamente lo scorso anno, ne ha accolti 18 mila e lo ha fatto, sempre, dimostrandosi molto solidale, e questo, soprattutto, grazie all’impegno di molti sindaci. Uno in particolare, quello di Roccella Jonica che, pur non facendo parte della mia coalizione, ma di sinistra, mi sento di lodare. È stato bravissimo ad accogliere senza polemica i migranti solo con le strutture del Comune”.

Il Governatore è poi passato all’emergenza nel Mediterraneo. È di questo pomeriggio, infatti, la notizia di molteplici operazioni di soccorso da parte della Guardia Costiera, sia a Crotone che in provincia di Reggio Calabria, per mettere in salvo circa 1300 persone.