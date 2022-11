Migranti a Gallico, Lo Schiavo: 'Basta propaganda sulla loro pelle'

Accompagnato da Saverio Pazzano, il consigliere regionale si è recato in visita al centro di prima accoglienza dove sono stati accolti i migranti della Rise Above

Il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, accompagnato dal consigliere comunale di Reggio Calabria, Saverio Pazzano, si è recato in visita questa mattina al centro di prima accoglienza allestito nella palestra della scuola media Boccioni a Gallico, dove sono stati accolti gli 89 migranti fatti sbarcare nel porto reggino dalla nave Rise Above. Tra loro 39 minori (alcuni dei quali non accompagnati) e otto bambini in tenera età.

Lo Schiavo in visita al centro di accoglienza migranti di Gallico