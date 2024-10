Roccella, tamponi negativi per i volontari della Protezione Civile

È quanto scrive in una nota il sindaco di Roccella Vittorio Zito.

“I 20 minori – aggiunge in primo cittadino – hanno trascorso la giornata in regime di quarantena obbligatoria presso i locali dell’Hotel Miramare di Roccella Jonica , sotto l’attento controllo di Polizia e Carabinieri.

In mattinata i minori sono stati sottoposti a visita di controllo da parte dell’autorità sanitaria regionale e anche tale ultimo controllo ha confermato che essi non presentano alcun sintomo di malattia derivante dal COVID-19. Inoltre, tutti gli ospiti sono stati sottoposti nuovamente a tampone per la ricerca della presenza del virus”.