Mika in concerto svela la verità sulla scelta della tappa a Reggio

“La verità è che voglio fare il turista e nel mio tour ho scelto i posti più belli dell’Italia come Reggio Calabria”.

Ad affermarlo è proprio Mika che questa sera sta facendo cantare e danzare i calabresi al PalaCalafiore. Il concerto, seppur non sold out, ha riscosso grande successo tra i reggini che non vedevano l’ora di ascoltare e vedere dal vivo il loro idolo.

Il suo amore per la nostra terra non è fatto un mistero. Mika ha sempre manifestato il suo grande amore per l’Italia ed ai reggini non poteva fare complimento più gradito. Poco dopo l’annuncio su Facebook arriva anche la replica del nostro primo cittadino. Il sindaco Falcomatà riporta le parole dell’artista e scrive:

“Grazie Mika”.

Questa voglia di fare il turista del cantante lascia aperte tante possibilità. Chissà se domani lo vedremo passeggiare sul lungomare o incantato ad osservare i Bronzi di Riace.