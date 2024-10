Mika presenta il suo nuovo album. Grande attesa per il concerto di Reggio Calabria

Dodici concerti in giro per tutta Italia e tra le fortunate tappe del tour musicale di Mika c'è anche Reggio Calabria

MIKA presenta il suo quinto album #MyNameIsMichaelHolbrook, in cd, streaming e download a partire da oggi, venerdì 4 ottobre 2019.

Un disco alla riscoperta di sé stesso, 13 canzoni dal messaggio molto intimo e un manifesto: “diventare adulti senza perdere i propri colori”.

“Il titolo è una sorta di provocazione a me stesso – ha raccontato Mika – perché dopo quattro anni senza un album ho sentito il bisogno di fare qualcosa che mi definisse come artista, anche in previsione dei prossimi anni. Volevo scrivere qualcosa che mi rappresentasse per intero”.

La lista delle canzoni finite nel nuovo capitolo discografico di Mika sono anche il frutto di un viaggio attraverso le proprie vicende personali e familiari, ricostruite anche attraverso un percorso a ritroso nel tempo.

“Da subito dopo la mia nascita – ha commentato la voce inglese, di origini libanesi – mia mamma ha cominciato a chiamarmi Mika e così è stato sempre, fino ad oggi. Ho odiato il mio nome perché è lo stesso di mio padre, che è sempre stato presente per me ma allo stesso tempo è qualcuno a cui non ho voluto assomigliare. Avevo bisogno di fare pace con questo nome e venire a patti con la distanza che ho creato tra Michael e Mika. Sono anche andato alla ricerca delle radici della famiglia di mio padre, guidando da Miami fino a Savannah, in Georgia, per liberarmi di tante cose”.

E fra un mese, a partire da novembre il grande artista che, con la sua musica, ha stregato l’Italia comincia il suo “Revelation Tour“. Dodici concerti in giro per tutta la Penisola e tra le fortunate tappe del tour musicale c’è anche Reggio Calabria, unica data per Calabria e Sicilia.

QUANDO

Sabato 8 febbraio 2020 al Palacalafiore. Prevendita Ticketone in corso.