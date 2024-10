Reggio, grande successo per Mika al Pala Calafiore

Il Pala Calafiore di Reggio Calabria ha ospitato nella serata di sabato 8 febbraio il concerto di Mika. Reduce dal palco dell’Ariston che l’ha visto protagonista per la terza volta nella sua carriera, l’artista internazionale si è esibito nella città dello Stretto.

Il concerto è stato un evento imperdibile per tutta la Calabria che è tornata ad essere palcoscenico di importanti eventi con ospiti di caratura internazionale.

Lo storico impianto ha fatto il pieno di entusiasmo. Lo straordinario concerto ha radunato migliaia di fan del geniale cantautore libanese, naturalizzato britannico.

Queste le parole del protagonista rivolte al pubblico reggino: “Benvenuti all’ultimo concerto del tour italiano. Prima di farvi ballare come matti e di scoprire come cantano i calabresi vi dico questo. È la mia prima volta in Calabria. I libanesi sono quasi in tutto il mondo, come i calabresi. Questo concerto ha un’energia molto diversa da quelli che ho fatto fino ad ora.”