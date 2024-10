Milan sempre più calabrese, un reggino in società. Si era parlato anche di Reggina…

In attesa di conoscere il proprio destino riguardo la prossima partecipazione all’Europa League, sembra in dirittura d’arrivo una operazione di ingresso in società che, secondo quanto riportato da Gazzetta.it avrebbe un nome e cognome identificato in “Rocco Commisso magnate italoamericano, fondatore di Mediacom e patron dei Cosmos di New York, con un patrimonio di circa 4,5 miliardi di dollari, originario di Marina di Gioiosa Ionica in Calabria, ha costruito il suo impero fondando nel 1995 la Mediacom Communications, quinta azienda nel settore delle tv via cavo: fattura 1,8 miliardi di dollari. Dal gennaio 2017 è proprietario dei Cosmos”.

Un Milan sempre più calabrese con il DS Mirabelli di Rende, il tecnico Gattuso di Corigliano Calabro ed appunto Commisso di Marina di Gioiosa Ionica.

Si ricorderà che qualche anno addietro il nome dell’italoamericano era stato accostato anche alla Reggina dei Praticò. Si parlò anche allora di un possibile ingresso in società che l’interessato, nonostante le origini e le attenzioni rivolte alla squadra della sua città, andò a smentire qualche giorno dopo.