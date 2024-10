Il Sindaco di Milano Sala ai reggini: “Puntate sul turismo tra sviluppo, solidarietà e collaborazione”

Un duplice scopo. Da un lato vedere lo stato di avanzamento dei lavori del treno che porterà in soli 14 minuti i milanesi e non solo da Linate al centro della città. Dall’altro quello di poter da domani dire ai milanesi che i treni che circolano a Milano vengono prodotti in Calabria e non in Giappone o in Germania.

Questi, in sintesi, i motivi che hanno portato Beppe Sala in riva allo Stretto.

“Sono due i motivi che mi hanno spinto a Reggio Calabria. Il primo era quello di verificare lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo treno che porteremo a Milano e che servirà la nuova M4.”

