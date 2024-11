Milano si tinge di Fashion. Dopo il trionfo della moda maschile entrano in campo le donne alla Fashion Week 2014.

di Maria Carmela Di Marte – Con 64 sfilate in programma e 143 collezioni da presentare, la Fashion Week 2014 apre ufficialmente le porte agli amanti della moda e dello stile.Con un programma settimanale ricco di nomi dell’alta moda che è possibile visualizzare sul sito della Camera Nazione Della Moda Italiana, Milano può definirsi “vestita” di modelle, moda, stile ed eleganza. Da sempre sogno utopico di tutte le amanti della moda e delle sfilate, quest’anno la Fashion Week diventa realtà anche per le coloro le quali sono sprovviste di invito, grazie al Comune di Milano che ha deciso di posizionare in alcuni punti nevralgici della città dei maxi schermi che mostreranno in diretta le sfilate.Si unisce a quest’idea anche la Camera Nazionale Della Moda Italia che posterà sul suo sito in streaming le sfilate principali e La Rinascente, che regalerà agli amanti dello shopping la visione dell’evento di moda più atteso.Tra le collezioni in programma vi saranno anche quelle dei designer N.U.D.E ( New UpComing Designers) e i vincitori del concorso Next Generation che presenteranno appunto i loro lavori il 24 Febbraio.Il programma prevede per la prima giornata della Fashion Week nomi come Simonetta Raviza, Gucci, Alberta Ferretti, Fay e Sconamiglio; mentre il giorno seguente sarà la volta di Fendi, Just Cavalli, Prada e Moschino;Il 21 Febbraio entreranno in campo Bluemarine, Emporio Armani, Tod’s, Versace ed Etro.Sabato 22 Febbraio la scena sarà tutta dedicata a griffe come Bottega Veneta, Scervino, Cavalli ed Emilio Pucci mentre Domenica 23 Febbraio sfileranno in passerella le collezioni di Marni, Missoni e Salvatore Ferragamo.Si chiuderà in bellezza il Lunedì 24 con Desquared 2 e l’intramontabile Re Giorgio Armani.Come sempre la Fashion Week promette bene e per conoscete il programma completo basta collegarsi al sitowww.cameramoda.it