Redel Viola, al Palamilone lo scontro diretto contro gli Svincolati di Milazzo

Punti in palio fondamentali per la successiva fase del campionato

Big match questa sera al Pala Milone di Milazzo per lo scontro diretto tra Svincolati e Redel Viola.

È la sedicesima giornata di campionato e i neroarancio si preparano all’ennesimo test stagionale, il primo del ciclo di tre gare durissime che si ripropone nel girone di ritorno e che vedrà la capolista impegnata, dopo stasera, contro Piazza Armerina e Angri.

Tre scontri diretti che darebbero punti fondamentali per affrontare al meglio la fase successiva. E occasione, per la squadra allenata da coach Cadeo, di fare un passo in più verso quel salto di qualità mentale fondamentale per proseguire il percorso verso la tanto agognata promozione.

L’avversario

La squadra siciliana sapientemente gestita del presidente Riccardo Giambò e affidata alla guida tecnica di coach Flavio Priulla, al primo anno a Milazzo, ha dato grande impulso al settore giovanile grazie all’integrazione con l’U19 d’Eccellenza di Piazza Armerina. Questa fusione ha permesso di creare un gruppo equilibrato, in cui l’esperienza si combina con la freschezza di giovani talenti. E i risultati ottenuti finora dagli Svincolati, reduci dalla débâcle a Catanzaro ma terzi in classifica con 11 vittorie e 4 sconfitte, stanno dando ragione al progetto estivo del presidente Giambò.

Il capitano del team milazzese è l’ala Luca Bolletta, affiancato dal vicecapitano e playmaker Salvatico. Tra le promesse dell’U19 spicca Michael Scredi, una versatile combo-guard, fiore all’occhiello e miglior realizzatore del roster siciliano, capace di brillare sia al tiro da tre che nella produzione offensiva. Un altro elemento chiave è il centro Tomas Rimsa, secondo miglior realizzatore della formazione, che domina il pitturato insieme a Emmanuele Giannullo. Nel reparto ali si distingue il serbo Luka Lalic, ex giocatore di Rende.

A disposizione di Priulla anche il giovane play Simone Quarta, classe 2003, proveniente da Benevento, l’ala sudanese Sabino Malual e il play-guardia Giuseppe Giambò, emerso dalle selezioni giovanili del club.

Queste le parole dell’allenatore degli Svincolati in vista del delicato match contro i neroarancio:

“Daremo il massimo per provare a centrare una vittoria che ci consegnerebbe due punti importanti nell’ottica del raggiungimento del nostro obiettivo. Conosciamo la loro forza ma siamo determinati a fare bene. Contiamo molto sull’apporto dei nostri tifosi e sono certo che l’importanza del match richiamerà al Pala Milone un numero maggiore di presenze”.

In occasione del big match di stasera la società siciliana ha deciso di rendere omaggio l’ingresso ai tesserati di tutte le società sportive della città del Capo.

Arbitri della serata i signori Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Federico Mameli di Augusta (SR).