Basket: Redel 15 volte imbattuta, Milazzo perde a Catanzaro. Classifica e risultati

Si è conclusa la 15ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

Gli Svincolati di Milazzo, avversari della Viola nello scontro al vertice di domenica prossima, cadono al Palapulerà contro la Basket Academy Catanzaro che conquista i due punti grazie alla bomba decisiva negli ultimi secondi di Sipovac. Carpanzano dalla lunetta completa l’opera.

Nell’anticipo giocato ieri, la capolista Redel Viola vince il derby dello Stretto contro il Castanea. La capolista ha sofferto e non poco in un Palatracuzzi caldissimo ed è riuscita in un finale emozionante e combattuto a portare dall’altra sponda dello Stretto la quindicesima vittoria consecutiva.

Sugli altri campi, la Basket School Messina perde ancora sul campo di Matera che sfrutta come al solito il fattore casa.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 15ª giornata

Castanea Basket – Redel Viola 70-72

Virtus Matera – Basket School Messina 75-69

Promobasket Marigliano – Pallacanestro Antoniana 87-72

Bim Bum Basket Rende – Decò Piazza Armerina 65-70

Basket Academy Catanzaro – Svincolati Milazzo 90-88

Next Casa Barcellona – Angri Pallacanestro (gara in corso)

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 30

Svincolati Milazzo 22

Angri Pallacanestro 22

Basket School Messina 16

Decò Piazza Armerina 16*

Virtus Matera 12

Promobasket Marigliano 12

Pallacanestro Antoniana 10

Castanea Basket 10*

Basket Academy Catanzaro 10*

Bim Bum Basket Rende 8

Next Casa Barcellona 6*



*una partita in meno

Prossimo Turno

Basket School Messina – Promobasket Marigliano

Angri Pallacanestro – Bim Bum Basket Rende

Decò Piazza Armerina – Castanea Basket

Basket Academy Catanzaro – Virtus Matera

Svincolati Milazzo – Redel Viola

Pallacanestro Antoniana – Next Casa Barcellona