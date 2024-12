La Redel Viola supera il Castanea. Finale al cardiopalma al Palatracuzzi

La Pallacanestro Viola ha affrontato per l’anticipo della quindicesima giornata di Serie B Division H 2024/2025 al Palatracuzzi di Messina, il Castanea Basket. Nel primo quarto gli atleti di Coach Cavalieri hanno imbavagliato gli ospiti, ha funzionato bene solo Cessel per Reggio Calabria. La seconda frazione ha visto protagonisti i tiratori da tre di entrambe le compagini, si è svolto tutto in pieno equilibrio. Nel terzo quarto la Redel ha allungato sui padroni di casa complice anche un’azione con conseguente scelta arbitrale che ha portato all’espulsione per doppio tecnico dell’allenatore dei messinesi. Nell’ultimo quarto i giocatori di Cadeo sono apparsi stanchi ed appannati. Ne ha approfittato il Castanea portandosi in vantaggio. Uno straordinario Simonetti ha mantenuto viva la Viola. Sono stati decisivi i suoi punti finali per portare a casa la quindicesima vittoria su altrettante partite in campionato. Da evidenziare inoltre l’ottima prestazione di Fernandez.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Ivanaj. Diversi errori dei padroni di casa. Cessel guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Boccasavia per Castanea, risponde Cessel (2-5). Un errore per compagine. Ancora Cessel (2-7). Angarica dalla lunetta, uno su due. Angarica, uno su due ai liberi. Angarica segna e guadagna un fallo, che trasforma. Ivanaj per gli ospiti. Valente da sotto per il 9 a 9. Cessel da sotto per i neroarancio. Coach Cavalieri chiama Time Out. Mulevicius, due su due dalla lunetta (11-11). Fernandez per il nuovo vantaggio della Viola. Roberto subisce fallo sul tiro da tre, trasforma tutti i liberi a sua disposizione (14-13). Ancora Roberto dalla lunetta, uno su due. Simonetti per Reggio Calabria. Si chiude la prima frazione di gioco sul 15 a 15.

SECONDO QUARTO

Canestro di Idiaru (15-17). Ancora Idiaru da tre, dopo diversi errori offensivi del Castanea. Paulinus per il 15 a 22. Fallo tecnico alla panchina neroarancio. Ivanaj per la Viola. Boccasavia per il -6 di Castanea. Natalini da due, risponde Fernandez. Bellomo da tre. Ancora Bellomo per il 26 a 26. Coach Cadeo chiama Time Out. Idiaru da tre, risponde Bellomo dalla lunga distanza. Ivanaj per la Viola. Idiaru da tre. Boccasavia per il -3. A Vona da tre risponde Fernandez dalla lunga distanza. Ancora Vona da tre. Ani subisce fallo sul tiro dal perimetro, li realizza tutti e tre. Si va all’intervallo lungo sul 37 a 40 per la squadra ospite.

TERZO QUARTO

Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Angarica per Castanea (37-40). Fallo tecnico a coach Cavalieri. Fernandez non trasforma il libero. Simonetti per il +4. Angarica per i padroni di casa segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero (41-42). Paulinus per il +2. Fallo tecnico per Simonetti ed Angarica. Angarica, uno su due ai liberi. Coach Cadeo chiama Time Out. Fernandez, trasforma il libero dovuto ad un fallo tecnico. Fernandez per il 43 a 47. A Roberto risponde Ivanaj da tre. Ancora Ivanaj da tre. La tripla di Angarica vale il -5. Fallo tecnico ad Ivanaj. Roberto sbaglia il libero a sua disposizione. Fallo tecnico a Castanea. Espulso coach Cavalieri per doppio tecnico. Fernandez trasforma il libero. Fernandez dalla lunga distanza (48-57). Valente, due su due dalla lunetta. Idiaru dalla lunga distanza per il +10. Si va all’ultimo quarto sul 50 a 60.

ULTIMO QUARTO

A Valente risponde Fernandez. Roberto da tre (55-62). Ad Ani risponde Angarica che segna e subisce fallo, trasforma il libero. Roberto per il -4. Valente per il 62-64. Coach Cadeo chiama Time Out. Diversi errori da parte delle due squadre. Molto nervosismo sul campo. Fernandez per il +4 degli ospiti. Bellomo subisce fallo sul tiro da tre, sbaglia tutti i tiri disponibili. Time Out di Cadeo. Roberto dalla lunga distanza per il -1 dei siculi. Antisportivo di Angarica su Ivanaj. Angarica espulso. Lo stesso Ivanaj dalla lunetta, uno su due ai liberi. Mulevicius dal perimetro per il +1. Simonetti per il controsorpasso. 50 secondi al termine. Time di coach Cadeo sul 68 a 69 dopo un errore di Roberto e fallo tecnico dello stesso giocatore. Fernandez dalla lunetta, trasforma. Invasione di Roberto dalla rimessa. Simonetti da sotto per il +4. Antisportivo ad Ani a 7 secondi dalla fine. Bellomo, zero su due ai liberi. Coach Cadeo chiama Time Out sul 68-72. Valente da sotto. Castanea chiama Time Out ad un secondo dalla fine (70-72). La Redel Viola vince al Palatracuzzi. Risultato finale 70 a 72.

Il tabellino

Castanea Basket – Redel Reggio Calabria 70-72 (15-15,22-25,13-20,20-12)

Castanea Basket: Bellomo 9, Valente 10, Roberto 14, Lucchese NE, Maressa Ne, Boccasavia 7, Villarmonte NE, Natalini 2, Vona 6, Mulevicius 5, Angarica 17

Redel Viola: Idiaru 14, Ani 5, Pailinus 4, Simonetti 8, Fernandez 19, Mazza NE, Cessel 7, Donati 0, Ivanaj 15, Pisapia NE, Nicolò NE, Bangu NE.

Arbitri: Arturo Tartamella di Trapani e Federico Catalano di Pedara (CT)