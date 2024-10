Milia (Fi): ‘’Passo in avanti importante per i lavori del Lungomare di Gallico’’

“Con la determina dirigenziale del 26 ottobre scorso finalmente arrivano buone notizie riguardo il “Risanamento e completamento del lungomare di Gallico” grazie ai fondi Pon metro 2014/2020 (React-eu), intervento asse 6.

La determina dirigenziale del 26 Ottobre che approva il capitolato speciale di appalto e dà il via alla contrattazione per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori del progetto è un passo in avanti importantissimo per un’opera che deve essere completata il prima possibile”.

Federico Milia, capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, annuncia passi avanti per quanto riguarda il risanamento e completamento del lungomare di Gallico.