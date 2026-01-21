Atto vandalico presepe Pellaro, Milia (FI): “Gesto vile contro la comunità”

“Voglio rivolgere la mia più sincera solidarietà e vicinanza ai volontari dell’associazione ‘Pro Lume’, una realtà da sempre attiva", le parole del capogruppo di Forza Italia

“Esprimo la mia più ferma condanna e profonda indignazione per l’ignobile atto vandalico perpetrato ai danni del Presepe e della ‘Città di Babbo Natale’ a Pellaro. Un gesto vile che colpisce al cuore della nostra comunità e chi ogni giorno si impegna sul territorio”.

Così, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia.

“Voglio rivolgere la mia più sincera solidarietà e vicinanza ai volontari dell’associazione ‘Pro Lume’, una realtà da sempre straordinariamente attiva e instancabile nel promuovere iniziative nella periferia di Pellaro” dichiara Milia.

“Confido nell’operato delle Forze dell’Ordine affinché i responsabili vengano individuati al più presto – conclude il capogruppo di Forza Italia – perché non restino impuniti coloro che ostacolano l’operato di realtà preziose, che rappresentano il collante sociale di cui la città ha bisogno”.