Reggio, Milia rinnova il supporto alla Viola: 'Realtà sportiva fondamentale per la città'

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia.

“La Viola rappresenta concretamente una delle più belle realtà sportive di Reggio. Grazie a chi con sacrifici e passione tiene viva questa città, grazie per avermi coinvolto sono onorato di essere ancora parte di questa squadra, chi ha l’onore come me di rappresentare i reggini nella massima assise cittadina ha il dovere di essere vicino in qualunque modo alle realtà sportive locali, che sono parte del cuore pulsante della Città”.