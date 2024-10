A tutto minibasket al PalaCalafiore di Reggio Calabria

Domenica 28 maggio dalle ore 9.30 al PalaCalafiore

I tecnici Cremonini, Regis e Greco sono in arrivo nella città dei Bronzi.

La Fip Calabria organizza un nuovo Clinic dedicato al mondo del Minibasket.

Spazio e seguito per un Clinic Nazionale del settore.

Il 28 Maggio dalla ore 9.30 alle ore 12.30 al PalaCalafiore di Reggio Calabria si terrà un appuntamento dedicato agli Istruttori Minibasket.

“L’efficacia e l’importanza dell’attivazione in una adeguata lezione di minibasket, esempi ed approfondimenti in un quadro di abilità” e la difesa come strumento solo per il controllo motoro? Esempio ed approfondimenti in un quadro di competenze” sono le argomentazioni affidate ai tre relatori.

Ritorna in Calabria il maestro nazionale del basket per i più piccoli Maurizio Cremonini, Tecnico Federale Minibasket Scuola.

Dopo gli ottimi riscontri della “Giornata Azzurra”, “come back” al PalaCalafiore per Roberta Regis, componente staff nazionale minibasket-scuola.

Argomenterà Mario Greco, componente dello staff Nazionale Minibasket-Scuola.