Ballottaggio, Tripodo interroga Minicuci: ‘Se non sarà eletto rimarrà a Reggio?’

“A quanto si sa, il dottor Minicuci, non ha diritto di voto a Reggio Calabria dove non è nemmeno residente, e forse non lo è mai stato in vita sua. Può capitare. Nessuno scandalo. Ma ora che è stato catapultato nella città dello Stretto da Salvini gli chiediamo: se non verrà eletto sindaco trasferirà comunque il suo domicilio nella nostra città per coordinare le forze di opposizione contro l’amministrazione di Falcomatà, caricandosi delle gioie e delle fatiche di un moderno capo dell’opposizione? Parteciperà alle riunioni delle Commissioni consiliari e alle riunioni del Consiglio comunale e, più in generale, alla vita del comune? Oppure tornerà “forestiero” come si autodefinì lui stesso quando sbarcò a Reggio insieme al suo mentore e tutore Salvini?”.