Il Ministro Andrea Abodi: ‘Presidente di Lega della serie B grazie a Lillo Foti’

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, ha presenziato a San Siro alla DLA Piper Sport Forum 2023. A margine dell’incontro ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mondo dello sport italiano in generale, poi nello specifico ha anche parlato della sua esperienza da presidente della Lega Serie B nel recente passato: “Sono stato contento di aver fatto quell’esperienza, nata in maniera rocambolesca, grazie a Lillo Foti. Sono stati sette anni molto belli, non so come abbiamo creato quella coesione che c’era: nelle stesse sale della Serie A abbiamo vissuto in modo diverso rispetto alla massima categoria del calcio italiano. C’è chi diceva che è normale: quando si è più poveri è più facile andare d’accordo. Ma non è vero: quando si è meno benestanti i conflitti sono più cruenti, perché in ballo c’è la sopravvivenza. Quella lega era una fabbrica inesauribile di progettualità, di iniziative: venivamo dalla separazione ed essere coesi era inevitabile. Lo abbiamo fatto a tutti i livelli“.