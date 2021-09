Regionali, il ministro Orlando in Calabria: prima tappa a Reggio

Il ministro per il lavoro e le politiche sociali è atteso in città

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, sarà in Calabria mercoledì 29 settembre.

Il programma del Ministro Orlando in Calabria

Il ministro aprirà i suoi impegni con una visita istituzionale allo stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria, per poi proseguire per Lamezia Terme dove alle 17.30, al Grand Hotel Lamezia, parteciperà ad un incontro pubblico con il candidato del Partito Democratico nella circoscrizione centrale, Fabio Guerriero.

Il ministro incontrerà poi Amalia Bruni a Cosenza, alle 18.45, al Caffè Scarpelli, a piazza della Riforma, per un appuntamento con la stampa. Subito dopo, alle 19.15, Orlando parteciperà ad una iniziativa pubblica in sostegno di Franz Caruso al cinema San Nicola e alle 21.00 chiuderà gli appuntamenti della giornata a Spezzano della Sila, insieme al candidato sindaco Salvatore Monaco, al candidato per il Consiglio regionale Franco Iacucci e alla capolista del Partito Democratico per la circoscrizione nord, Maria Locanto.