Ministro Toninelli torna in Calabria e risponde a Falcomatà: “Soluzione trovata per Reggio”

“Siamo alle prime lettere dell’alfabeto infrastrutturale della Calabria, e questo è un peccato”. Ha esordito così il Ministro Toninelli nella sua nuova visita in Calabria, dopo quella di poche settimane fa.

Guardando l’autostrada A2, Toninelli ha dichiarato: “Questa finalmente è un’autostrada dignitosa, dopo così tanti anni, e tutti lo sappiamo cosa ha rappresentato questa autostrada. Qui ci sono tutti microcantieri, 5 cantieri su poche decine di km. Verranno terminati uno dopo l’altro per creare il minor disagio possibile, non ci saranno cantieri nel periodo natalizio e neanche nell’estate”.

Questione Porto di Gioia Tauro. Ieri le dure parole del sindaco Falcomatà, ‘prende in giro i reggini’ ha dichiarato il primo cittadino. “Va presa per i capelli la situazione del porto di Gioia Tauro, -16 per cento i container nel 2017. È un disastro, siamo già a meno otto in questo nel primo semestre. Non si puo’ andare avanti in questa maniera. Ci sono responsabilità -ha affermato Toninelli- nella convenzione che è stata stipulata c’erano degli impegni seppur di principio di investimenti che non sono stati fatti”.

Sull’assenza possibile di Falcomatà all’incontro, il ministro ha dichiarato “Se non viene come mi dicono, per il fatto della nuova Autorità di sistema dello Stretto, e ripeto dello Stretto, non di Messina ma dello Stretto, che è un vantaggio per Reggio Calabria e per la Calabria, perché ci sarà una sede anche a Reggio, sinceramente non lo capisco. Il sistema dei porti riguardante Gioia Tauro e Messina è commissariato da due anni: bisognava fare qualcosa o no? E lo chiedo principalmente a lui e io penso che se ce lo avessi di fronte mi risponderebbe di si’, e noi abbiamo cercato di trovare una soluzione che andasse bene a tutti, e soprattutto alla Calabria”.