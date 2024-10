Il ministro Valditara in visita al Villaggio dei Giovani di Attendiamoci

“Grazie per la splendida azione di aiuto e di stimolo per tanti giovani. Realtà come la vostra sono preziose”.

Con queste parole, ieri 20 settembre il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha voluto salutare i rappresentanti dell’Associazione Attendiamoci al termine di una visita inaspettata quanto prestigiosa presso il Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla criminalità organizzata.

Nell’ambito di una serie di visite istituzionali in Calabria in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, il Ministro ha infatti scelto di recarsi al Villaggio dei Giovani per conoscere l’operato di Attendiamoci, accompagnato dal Prefetto S.E. Massimo Mariani e dai massimi rappresentanti delle Forze dell’Ordine locali.

È stata un’unica e preziosa occasione di confronto e arricchimento ma soprattutto ulteriore spinta per tutte quelle attività educative volte a formare giovani protagonisti e consapevoli del futuro che generano, per restituire speranza al territorio.

Al Ministro sono state presentate le molteplici iniziative formative a sostegno delle varie fasce d’età giovanili, l’impegno nella gestione dei beni confiscati come presidio di legalità, la collaborazione costante con gli Istituti Scolastici anche attraverso forme di apprendimento non formale, la presenza nel territorio nazionale ed internazionale con la nuova esperienza a Gerusalemme con Casa Kerigma e la nuova sfida per la realizzazione di un parco ludico e aggregativo per giovani e famiglie a Bruzzano Marina.