Gigi Miseferi si commuove davanti alle telecamere di Rai 1: “Forza Giacomo!”

Miseferi e Battaglia, il duo comico che rappresenta uno dei maggiori motivi di orgoglio per Reggio Calabria. Sempre insieme, fino a che il destino si è preso gioco del loro essere inseparabili

Una coppia di attori reggini, insieme dagli anni ottanta, nota a livello nazionale. Insieme hanno fatto ridere, divertire, riflettere e proprio per questo il pubblico li ha sempre amati.

Stiamo parlando di Gigi Miseferi e Giacomo Battaglia, la coppia di reggini che, ormai da qualche mese, non recita più insieme.

Leggi anche

Una scelta di certo non dovuta, ma dettata dal caso, dalla sfortuna. Nel giugno del 2018, infatti, Giacomo è stato colpito da un ictus, poche ore dopo aver fatto la sua ultima comparsa sul palcoscenico.

Adesso di quella perfetta coppia che gli italiani ricordano soprattutto per le doti umani e professionali rimane solamente Gigi che, ospite a Rai 1 della trasmissione “Italia Sì“, condotta da Marco Liorni, racconta la loro storia, professionale, ma soprattutto, personale.

“Da dieci anni abbiamo intrapreso anche delle carriere individuali, pur restando in duo, ma la gente ci chiedeva sempre dove fosse l’altro”.

Le loro imitazioni di Sandro Ciotti e Bruno Vespa sono rimaste nel cuore di milioni di italiani. Le loro apparizioni al Bagaglino fanno a parte, a pieno titolo, della storia della televisione italiana.

Miseferi e Battaglia sono un duo comico che rappresenta uno delle fonti di maggiore orgoglio per Reggio Calabria. Un connubio inossidabile. Sempre insieme, fino a che il destino si è preso gioco del loro essere inseparabili.

“A gennaio dell’anno scorso a Giacomo è stata diagnosticata una terribile malattia. Si è operato, si è sottoposto a cicli di terapia. Come une leone ha continuato la tournée con me e Pippo Franco, ma a giugno scorso al termine di uno spettacolo in cui era stato perfetto è stato colpito, a poche ore di distanza, da un ictus. Da quel momento dorme un sonno molto profondo”.

Quello che appare sotto le luci delle telecamere non è di certo il Miseferi a cui siamo abituato. Nei suoi occhi è leggibile il rimpianto, il rammarico di non avere accanto la metà del duo che l’ha portato al successo. Durante il suo intervento Gigi ha ringraziato tutto lo staff della clinica Villa Elisa di Reggio Calabria dove Battaglia è in cura.