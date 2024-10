Misiani (Fiadel) replica ad Avr: “Vuole farci passare per imbroglioni, ma ad oggi mancano ancora due stipendi”

L’esponente della segreteria della sigla sindacale accusa l’azienda: “Da due anni non paga la quota Tfr ai fondi pensionistici e si trattiene la cessione del quinto”.

Ormai è scontro frontale tra operai e Avr. Lo sciopero inscenato giovedì scorso a Piazza Italia dai lavoratori che – rappresentati da Fiadel, Uil Trasporti e Fp Cgil – hanno protestato per i cronici ritardi nei pagamenti degli emolumenti (almeno tre stipendi arretrati, ndr), ha trovato proprio oggi la risposta seccata dell’azienda, che ha tenuto a precisare di aver pagato la mensilità di agosto agli addetti operanti in città, e di aver corrisposto lo stipendio di luglio, ai colleghi di Villa San Giovanni.

Una “precisazione” che ha fatto saltare dalla sedia Andrea Misiani, della segreteria Fiadel, che a sua volta ha ritenuto opportuno chiarire i contorni di una vicenda che rischia di non essere capita dai cittadini:

“Con la sua dichiarazione – ha sottolineato Misiani – Avr vorrebbe farci passare per imbroglioni, e questo non va bene, per noi e per la cittadinanza”. Misianiricorda che ormai il ritardo dei pagamenti da parte di Avr è diventata una costante, che nel tempo si è manifestata con cadenza sempre maggiore: “Ricordo che il primo ritardo fu di 15 giorni, ma oggi quel ritardo è diventato di 80 giorni”.

Misiani, da parte sua, ha confermato che proprio ieri è stato pagato lo stipendio di agosto, ma ha ricordato anche all’azienda che lo stipendio per contratto va pagato entro il 15 di ogni mese:

“Ora, con quella precisazione sembra quasi che l’azienda voglia pagare la mensilità di settembre ed entro il 15 quella di ottobre, ma in realtà – ha chiosato -non sarà così”.

Misiani si è fatto quindi portatore del malcontento e dei timori avvertiti dalle maestranze che non vogliono certo passare un altro Natale a secco:

Ma non finisce qui. Perché la precisazione di Misiani diventa denuncia quando lo stesso passando al contrattacco accusa l’azienda in maniera frontale:

“Oltre a non pagare gli stipendi, è da circa due anni chel’azienda non versa la quota di Tfr presso i fondi pensionistici, trattenendo anche le quote delle cessioni del quinto sugli stipendi non versandoli alle varie finanziarie con le quali i lavoratori si sono impegnati. Tutto questo – ha concluso Misiani – è documentabile, carte alla mano”. E c’è da giurare che la storia non finisce qui.