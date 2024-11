Miss Italia 2015 fa tappa a Reggio Calabria

La carovana di Miss Italia Calabria il 2 agosto, alle ore 21.30, farà tappa a Reggio Calabria. Una tappa regionale che si svolgerà nella splendida cornice dell’area dello stretto, sul lungomare Falcomatà.

Sarà eletta Miss Kia, la vincitrice sarà una delle 10 finaliste regionali che rappresenteranno la Calabria alle finali nazionali a Jesolo il prossimo 20 settembre.

Una nuova squadra alla guida delll’evento più atteso dell’estate. A curare la manifestazione, esclusivista per la Calabria: l’agenzia Carlifashionagency (diretta Linda Suriano e Carmelo Ambrogio), in collaborazione con lo stilista Claudio Greco. A condurre le selezioni, presentarice ufficiale, la giornalista Raffaella Salamina. Sarà lei a condurre sul palco le serate di Miss Italia e a coordinare l’ufficio stampa.

Miss Italia si presenterà con un look tutto nuovo, dalla scenografia completamente rinnovata e firmata da Aurelio Guaglianone. Lo staff di Miss Italia Calabria sarà operativo, per l’allestimento del placo, dalle ore 7 del 2 agosto 2015 fino alle ore 1.00 del 3 agosto, quando si concluderà la serata. Sarà allestito un palco quadrato per lo spettacolo si richiede la preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria per il pagamento dei diritti SIAE e allaccio della corrente ( 35KW a regime).