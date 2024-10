Miss Italia 2017, Maria Francesca Guido unica calabrese in lizza

Maria Francesca Guido è l’unica rappresentante della nostra meravigliosa regione alla finalissima della 78° edizione del concorso Miss Italia, il responso è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri quando la commissione composta dagli autori del programma televisivo in onda su La7, ha reso noto l’elenco delle 30 finaliste in gara per il titolo. Durante le selezioni, le dirette Facebook e Instagram hanno raggiunto hanno raggiunto oltre 45.000 visualizzazioni nella fase live, con una crescita esponenziale fin dal momento della pubblicazione del post tuttora disponibili sui social. Nella tarda mattinata, una prima drastica selezione aveva ridotto da 210 a 60 le ragazze in gara e nessuna delle altre nove rappresentanti era riuscita a classificarsi, infrangendo anzi tempo la favola di Maria Giulia Caruso (“Miss Eleganza Joseph Ribkoff 2017”), Alessandra Telli (“Miss Cinema Calabria 2017), Ilaria Giancola (“Miss Miluna Calabria 2017”), Sara Pierri (“Miss Alpitour Calabria 2017”), Caterina Megna (“Miss Rocchetta bellezza 2017”), Ludovica Presta (“Miss Sport Calabria 2017”), Marzia Romeo (“Miss Equilibra Calabria 2017”), Gabriella Gasparro (“Miss Selezione fotografica Calabria 2017”), Sara Trinchese (“Miss Tricologica Calabria 2017”).

Maria Francesca Guido Miss Calabria 2017, in gara con il numero 167, continuerà il suo sogno fino all’atto conclusivo di sabato 9 settembre al Pala Arrex di Via Aquileia a Jesolo, nella diretta televisiva alle ore 21.10, che anche quest’anno sarà trasmessa in prima serata su La7, la rete televisiva di Urbano Cairo.

La finale verrà condotta per il secondo anno consecutivo da Francesco Facchinetti e sarà preceduta da due speciali, sempre trasmessi da La7 e intitolati rispettivamente Miss Italia – Gli Esami (3 settembre) e Miss Italia Chef (6-7-8 settembre). La gara di bellezza più famosa del Belpaese avrà una giuria d’eccellenza: si tratta di cinque star dello showbiz italiano, dalla cui valutazioni dipenderà l’esito su chi sarà eletta la più bella d’Italia. Stiamo parlando di Gabriel Garko, Manuela Arcuri, Christian De Sica, Nino Frassica e Francesca Chillemi. A differenza degli altri anni, non ci sarà un presidente di Giuria. Nessun contrasto, dunque, fra Gabriel Garko e Christian De Sica, che si contendevano lo scettro di leader dei giudici secondo alcune indiscrezioni di stampa.

Fonte: Quotidiano del Sud