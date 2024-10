Miss Italia 2018 – Antonietta Vanzillotta eletta Miss Eleganza Calabria 2018

È Antonietta Vanzillotta (con il numero 10), Miss Eleganza Calabria 2018, eletta nella tappa che si è svolta a Dipignano (Cosenza), in piazza dei Martiri, e si qualifica per le prefinali nazionali di Miss Italia. Prossima finale regionale, la decima, sarà giovedì 23 agosto a Lorica (Cosenza), dove verrà assegnata la fascia di Miss Sport Calabria 2018 nella piazzetta della Pro Loco.

La tappa, prevista inizialmente per mercoledì 22 agosto, è stata rinviata per la giornata di lutto regionale proclamata dopo i tragici fatti accaduti a Civita nelle Gole del Raganello. Linda Suriano e tutta la Carlifashionagency hanno deciso di fermare lo spettacolo in segno di rispetto per le vittime di questa tragedia che colpito al cuore tutti noi. Resta confermata la finale regionale per il titolo di Miss Calabria 2018 domenica 26 agosto a Cirò Marina (Crotone) dove condurranno Savino Zaba e Roberta Morise, affiancati da Raffaella Salamina, in una serata che vedrà madrina d’eccezione Miss Italia 1997 Claudia Trieste e come presidente di giuria il conduttore televisivo e avvocato Cataldo Calabretta. La finale nazionale di Miss Italia si terrà il 17 settembre a Milano. Antonietta Vanzillotta ha 24 anni, (è alta 1.78), e vive a Paola (Cosenza), dove lavora in un centro benessere mentre studia per diventare operatrice tecnica del benessere. «Non me lo aspettavo, sono contentissima – racconta Miss Eleganza Calabria 2018 che con il titolo conquistato parteciperà alle prefinali nazionali – Spero che Miss Italia mi porti tante emozioni e voglio godermi al meglio questa bellissima esperienza». «A nome di tutta la città, dell’amministrazione e del duo Gallo-Aloe che vi hanno voluto fortemente qui dopo nove anni – ha detto il sindaco Giuseppe Nicoletti durante la serata organizzata insieme all’impego dell’Asd Agid Dipignano – è bellissimo vedere un pubblico così numeroso e attento».

«Grazie all’amministrazione comunale di Dipignano che ci ha riportato qui dopo nove anni; grazie al sindaco Nicoletti, a tutta l’amministrazione comunale e in particolare all’assessore Gallo. Grazie all’Asd Agid Dipignano che si è spesa moltissimo per questa serata. Ormai ci siamo quasi, il 26 agosto incoroneremo la nuova Miss Calabria e poi penseremo alle finali nazionali di Miss Italia», è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency.

La serata di Dipignano tappa delle selezioni organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), è stata condotta dalla giornalista Raffaella Salamina. Presidente della giuria a Dipignano è stato Andrea De Iacovo, speaker radiofonico, conduttore e cantante; il segretario Federico Orlando organizzatore di eventi d’arte; il sindaco di Dipignano Giuseppe Nicoletti; Maria Vincenzina Barbanera per Miluna di Scintille Rende; Delia Mazzuca insegnante; Eugenio Gallo assessore comunale Sport, cultura e turismo; Antonio Perri presidente Asd Agid Dipignano, Tommaso Muto musicita e Aldo Piro maestro orafo.

A incoronare Miss Eleganza Calabria 2018 Paolo Aloe: «Siamo orgogliosi di aver ospitato nuovamente una tappa regionale del concorso Miss Italia nella nostra cittadina. Un evento prestigioso che abbiamo potuto realizzare grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale dell’associazione Asd Agid Dipignano e a tutti i cittadini che sono intervenuti numerosi e che hanno partecipato con entusiasmo».

Nel corso della serata hanno sfilato le miss già qualificate per le prefinali Miss Equilibra Calabria 2018 Sara Fasano; Miss Magna Graecia Calabria 2018 Chiara Cipri; Miss Sorriso Calabria 2018 Ludovica Dito; Miss Valle dell’Esaro Calabria 2018 Giuliana Panzino, Miss Cinema Calabria 2018 Ilaria Pedone, Miss Brutia Calabria 2018 Carmen Linardi e Miss Calabria 2017 e Miss Interflora 2017 Maria Francesca Guido. La serata, è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria, diretto da Lia Molinaro e che ha visto esibirsi, nella tappa di Dipignano, Noemi Ruffolo, Alessia Mazzei, Ecle Rose, Giada Gabriele e Miss Calabria 2017 Maria Francesca Guido detentrice anche della fascia nazionale di Miss Interflora 2017. Nel corso dello spettacolo hanno, inoltre, cantato Andrea De Iacovo e Arianna Diano e i giochi di fuoco sulle parole della scrittrice Rupi Kaur e quelli di luce di Serena Bucca di Pagliassi.it. Anche per l’edizione 2018 sarà Ten – Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre, la televisione ufficiale del concorso.

«Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria». La Carlifashionagency, anche per le serate di Miss Italia 2018, ha creato un nuovo look e una nuova scenografia, continuando a guardare a importanti temi sociali. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità perché Miss Italia, come fortemente vuole la patron Patrizia Mirigliani, non dimentica il sociale e la cultura.